Roberto Occhiuto, presidente della Calabria, si trova sotto inchiesta per corruzione, ma si difende con fermezza: "Non ho nulla da temere, è un’accusa infamante". In un video social, il politico esprime sorpresa e fiducia nel proprio operato, sottolineando di aver sempre agito con rigore nella gestione regionale. È un momento delicato, ma Occhiuto promette trasparenza e chiarimenti. La vicenda si sviluppa nel contesto di un'indagine più ampia che coinvolge vari soggetti.

"Non avrei mai pensato di dover condividere con voi una notizia di questo genere. Per la prima volta nella mia vita ho ricevuto un avviso di garanzia, mi dicono nell'ambito di un'inchiesta più ampia, che coinvolgerebbe più persone". Il presidente della Calabria Roberto Occhiuto lo dici con i video social. "Ho ricevuto un avviso di garanzia - aggiunge - per corruzione. A me? Che in questi anni ho gestito la Regione con un rigore assoluto, che non ho fatto mai niente che si avvicinasse pure lontanamente a un'ipotesi di corruzione. Solitamente si dice 'sono sereno, confido nella magistratura'. Sono sereno un piffero non sono sereno, perché essere iscritto nel registro degli indagati - anche a mia tutela, come mi dicono - per me è una cosa infamante: è come se mi avessero accusato di omicidio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Occhiuto indagato per corruzione: "Non ho nulla da temere. Accusa infamante"

