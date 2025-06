Oblivion Remastered si aggiorna con una patch molto pesante

Oblivion Remastered si rinnova con un corposo aggiornamento che segna un passo importante verso un’esperienza di gioco più fluida e stabile. Dopo settimane di attesa, la patch 1.1 di circa 15 GB risolve numerosi problemi tecnici, crash e migliorando l’interfaccia e le missioni. Gli appassionati possono ora immergersi in un mondo più reattivo e ricco di novità, spianando la strada a nuove avventure epiche.

Dopo settimane di segnalazioni da parte della community, Bethesda ha finalmente pubblicato la patch 1.1 di Oblivion Remastered, sancendo ufficialmente l'uscita del gioco dalla fase beta su PC. Il corposo aggiornamento, dal peso di circa 15 GB, interviene in modo deciso su problemi tecnici, crash, interfaccia, missioni e compatibilità, offrendo un'esperienza di gioco finalmente più stabile e godibile. Nuovi comandi da console e migliorie per i content creator. Una delle novità più utili per i giocatori esperti e i creatori di contenuti è l'introduzione dei comandi: ToggleHudVisibility. ShowHud. Questi permettono di attivare o disattivare l'interfaccia a piacimento, facilitando le registrazioni, gli screenshot cinematografici e il gameplay immersivo.

