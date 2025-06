Nvidia | leadership tech Europa si rafforza con infrastruttura IA

L'Europa si conferma protagonista nell'innovazione, rafforzando la sua leadership nel settore tecnologico attraverso investimenti strategici nelle infrastrutture di intelligenza artificiale. Jensen Huang, CEO di Nvidia, sottolinea come costruire e non solo usare l'AI sia la chiave per una crescita sostenibile e autonoma. Con collaborazioni locali e centri all’avanguardia, il continente sta plasmando un ecosistema digitale che promette di rivoluzionare il futuro del tech.

Milano, 12 giu. (askanews) - La leadership tecnologica dei Paesi europei si rafforza puntando sulle infrastrutture per l'intelligenza artificiale: costruendo l'AI, non solo usandola. È quanto sostiene Jensen Huang, ceo di Nvidia, che ha dato il via a collaborazioni con aziende locali in vari Paesi per contribuire a far costruire loro il "proprio ecosistema". "I centri tecnologici di intelligenza artificiale fanno ormai parte dell'infrastruttura di un Paese, ed è il motivo per cui mi vedete in giro per il mondo a parlare con i capi di Stato, perché tutti vogliono averli. Tutti i Paesi vogliono che l'IA faccia parte delle loro infrastrutture. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nvidia: leadership tech Europa si rafforza con infrastruttura IA

