Nvidia a VivaTech | l’importanza di un’intelligenza artificiale europea

Nvidia svela a VivaTech l'importanza di un'intelligenza artificiale europea, un passo cruciale per il futuro tecnologico del continente. Durante il GTC Paris, Jensen Huang ha condiviso la visione di Nvidia, sottolineando come l’Europa possa diventare protagonista nel panorama dell’innovazione AI. Questa strategia rappresenta un’opportunità unica per rafforzare l’indipendenza digitale e stimolare lo sviluppo locale. L’Europa è destinata a plasmare il proprio destino nell’intelligenza artificiale, aprendo nuove frontiere di progresso e competizione.

(Adnkronos) – In occasione del GTC Paris, organizzato in parallelo con VivaTech, importante evento tecnologico europeo, Jensen Huang ha illustrato la visione di NVIDIA per l’evoluzione dell’intelligenza artificiale in Europa. Intervenendo di fronte a un pubblico presente al DĂ´me de Paris e collegato da remoto, Huang ha sottolineato come il continente non si limiti ad . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

