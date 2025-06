Nuovo trio d’oro e professori di hogwarts | l’arte di harry potter per la serie hbo

Il mondo magico di Harry Potter si prepara a una nuova avventura televisiva con l’attesissimo adattamento HBO, promettendo di approfondire e rivisitare il cuore dell’universo creato da J.K. Rowling. Grazie a concept art generate dall’intelligenza artificiale, i fan possono già immaginare un’inedita veste visiva di personaggi iconici come il Trio d’Oro e i professori di Hogwarts. Questa novità apre le porte a un’esperienza ancora più immersiva, lasciando intravedere un futuro ricco di magia e sorprese.

