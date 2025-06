Nuovo stadio di Milan e Inter | eseguita l’analisi dei terreni A chi spetta pagare le bonifiche?

Il futuro del nuovo stadio di Milan e Inter a San Siro si fa più chiaro, grazie all’analisi dettagliata delle condizioni del terreno. Mentre il Comune di Milano rassicura sulla fattibilità delle bonifiche, resta da chiarire a chi spetti la responsabilità dei costi. Un punto cruciale che potrebbe influenzare profondamente il progetto, aprendo nuovi scenari per la riqualificazione dell’area. La questione è ancora in evoluzione, e le decisioni definitive sono attese a breve.

Milano, 12 giugno 2025 – Una lunga e articolata nota comunale per comunicare le condizioni del terreno di San Siro dove Milan e Inter vorrebbero realizzare il loro nuovo stadio firmato Norman Foster da 71.500 posti e rifunzionalizzare il Meazza per creare un’area commerciale. Il Comune fa una mossa in direzione dei club e fa capire che sul fronte delle bonifiche non paiono esserci particolari criticità. Il comunicato di Palazzo Marino, però, non entra nel merito né del costo stimato per le bonifiche – una spesa ragionevole, par di capire – né di chi, eventualmente, dovrebbe prendersene carico dal punto di vista economico: il Comune, i club oppure entrambi? L’amministrazione municipale parla di “indagini preliminari” su cinque aree limitrofe relative alla Grande Funzione Urbana San Siro: Parco dei Capitani, parcheggio Nord e parcheggio Sud, piazzale di ingresso dello stadio “Meazza“, stadio “Meazza“ e la zona di accesso che lo circonda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuovo stadio di Milan e Inter: eseguita l’analisi dei terreni. A chi spetta pagare le bonifiche?

Sala “Stadio? Trattative in corso con i club per le bonifiche” - In corso trattative tra le autorità e i club per le bonifiche degli stadi. Il focus è sull'accordo tra le parti, più che sulla normativa, per garantire interventi e ristrutturazioni efficaci.

