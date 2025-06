nuovo stabilimento a mirandola livanova espande la sua presenza nel distretto

L'innovazione incontra il progresso: a Mirandola, LivaNova rafforza la sua presenza con un nuovo stabilimento all'avanguardia. Circondati da istituzioni locali e regionali, celebriamo l'inaugurazione di un impianto che segna un passo decisivo nella produzione di componenti vitali per le soluzioni 'Inspire', consolidando l'impegno dell'azienda verso l'eccellenza e il futuro della tecnologia medica.

