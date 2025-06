Nuovo show horror sovrannaturale di syfy inizia con un ottimo punteggio su rotten tomatoes

di catturare l’attenzione degli appassionati di horror sovrannaturale grazie a una narrazione avvincente e atmosfere inquietanti. La serie combina elementi di mistero, suspense e supernatural, offrendo un’esperienza televisiva unica nel suo genere. Con un ottimo punteggio su Rotten Tomatoes, Revival si prepara a conquistare il pubblico con un mix perfetto di tensione e innovazione, dimostrando che il genere horror ha ancora molto da sorprendere e affascinare gli spettatori di tutto il mondo.

Una nuova serie supernatural horror targata Syfy, Revival, ha ottenuto un riscontro positivo su Rotten Tomatoes, segnando un importante passo nel panorama delle produzioni televisive di genere. Basata sulla omonima serie di fumetti pubblicata da Image Comics e creata da Tim Seeley e Mike Norton, la trasposizione televisiva si distingue per il suo approccio fresco e coinvolgente. Con una prima stagione composta da 10 episodi, Revival si propone come uno dei titoli di punta della rete, grazie anche alla partecipazione di un cast di rilievo. perché Revival gode di un punteggio fresco su Rotten Tomatoes. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nuovo show horror sovrannaturale di syfy inizia con un ottimo punteggio su rotten tomatoes

In questa notizia si parla di: horror - syfy - rotten - tomatoes

Ti piacciono le atmosfere di Alien? Ecco il film horror sci-fi che fa per te, acclamato dalla critica; Questo nuovo horror sci-fi con una star di Breaking Bad ha ottenuto il punteggio perfetto su Rotten Tomatoes; Non dimenticherete facilmente l’incubo cosmico di questo sottovalutato horror sci-fi.

SyFy Horror Series 'Revival' Lands Supernatural Rotten Tomatoes Debut Riporta msn.com: The news series based on the Image comics of the same name is a big hit with critics thus far, which is good news for fans.