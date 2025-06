Nuovo scambio di prigionieri di guerra tra Ucraina e Russia

In un gesto che porta speranza e umanità, Ucraina e Russia hanno concluso il loro terzo scambio di prigionieri, restituendo oltre 1.000 giovani combattenti e feriti, simboli di un desiderio condiviso di pace. Questa iniziativa, nata durante i colloqui di Istanbul, prova che anche nelle crisi più profonde, la volontà di dialogo e solidarietà può prevalere. Un passo importante verso un futuro di riconciliazione e ricostruzione.

Regione di Chernigiv (Ucraina), 12 giu. (askanews) - I soldati ucraini telefonano alle famiglie per annunciare il loro ritorno a casa, dopo che Ucraina e Russia hanno completato il terzo scambio di prigionieri della settimana. Durante i colloqui a Istanbul del 2 giugno, le due parti hanno concordato di liberare ciascuna più di 1.000 prigionieri di guerra - tutti feriti o di età inferiore ai 25 anni - e di restituire i corpi dei combattenti uccisi. "Oggi, i militari delle nostre Forze Armate, della Guardia Nazionale e della Guardia di Frontiera sono tornati a casa", ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sottolineando che si tratta di "militari gravemente feriti e gravemente malati".

