Nuovo osservatorio Il conto alla rovescia

Osservatorio il conto alla rovescia è finalmente arrivato: domenica, il nuovo Osservatorio Astronomico apre le sue porte a tutti gli appassionati di stelle e misteri cosmici. Dopo tre anni di lavori, superando sfide e ritardi, grazie al sostegno del Gruppo Astrofili Brianza e del Comune, si inaugura un luogo dedicato alla scoperta dell’universo. Non perdere questa occasione unica per esplorare il cielo come mai prima d’ora!

Tutto pronto per l'inaugurazione del nuovo Osservatorio Astronomico che domenica aprirà le sue porte a tutti gli appassionati grazie all'evento organizzato dal Gruppo Astrofili Brianza in collaborazione con il Comune. Concluso dopo tre anni di lavori, con un ritardo di 18 mesi dovuto all'aumento del costo delle materie prime che ha costretto a rifinanziare l'intervento e reperire altri 800mila euro necessari a termine l'opera, il nuovo osservatori si compone di un moderno planetario digitale, un piccolo museo e una cupola orientata in modo da superare i limiti dovuti all' inquinamento luminoso.

