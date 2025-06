Nuovo amore per Lothar Matthaus? L' ex calciatore avvistato con una modella di 38 anni più giovane di lui

Il mondo del calcio e del gossip si accende ancora una volta: Lothar Matthäus, leggenda del calcio, è stato avvistato in compagnia di Theresa Sommer, una modella di 38 anni più giovane. Tra sguardi furtivi e sorrisi composti, il mistero sulla loro relazione si infittisce. Mentre l’ex campione dell’Inter non conferma né smentisce, i fan si chiedono se questa nuova avventura sentimentale sia solo un flirt o qualcosa di più duraturo.

