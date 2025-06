Nuovi dazi L’annuncio di Donald Trump fa tremare l’Europa e l’Italia

L’annuncio di Donald Trump sui nuovi dazi scuote i mercati globali, mettendo in allarme Europa e Italia. In un contesto già fragile, le dichiarazioni dell’ex presidente statunitense rischiano di destabilizzare ulteriormente il commercio internazionale, alimentando tensioni e incertezze economiche. Una mossa che potrebbe avere conseguenze profonde per le relazioni commerciali e l’economia europea, lasciando tutti a chiedersi quali saranno i prossimi sviluppi in questo scenario in rapido cambiamento.

MILANO – Tornano a tremare i mercati internazionali dopo le ultime dichiarazioni dell’ex presidente statunitense Donald Trump, che ha annunciato l’intenzione di introdurre nuove tariffe doganali unilaterali con diversi partner commerciali, agendo prima del prossimo 9 luglio. Le Borse europee e americane hanno immediatamente risentito dell’annuncio, muovendosi in terreno negativo. Tariffe imposte senza negoziato. Secondo quanto trapelato, Trump intende inviare lettere formali agli Stati che non trattano direttamente con gli Stati Uniti, indicando unilateralmente i nuovi termini commerciali proposti da Washington. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Nuovi dazi”. L’annuncio di Donald Trump fa tremare l’Europa (e l’Italia)

