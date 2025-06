Nuovi approdi per moderni naviganti: l’arte diventa bussola per esplorare culture e idee. Dal 18 settembre, la Terrazza di Isolacasateatro a Milano si anima con "APPRODI – Un’apertura verso l’altro", una rassegna che unisce musica, teatro civile e sperimentazione multiculturale. Un’occasione unica di dialogo e scoperta nel cuore del quartiere Isola, tra performance coinvolgenti e incontri sorprendenti. Preparatevi a salpare verso orizzonti inesplorati, perché ogni esperienza è un porto di confronto e crescita.

Oliva Fino al 18 settembre la Terrazza di Isolacasateatro, in via Jacopo dal Verme 16 a Milano, si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per "APPRODI – Un’apertura verso l’altro", una rassegna culturale che intreccia musica, teatro civile e sperimentazione multiculturale. Un invito al dialogo attraverso l’arte, che coinvolge il quartiere Isola e i suoi abitanti. Fondata come casa privata e poi riconvertita in spazio teatrale indipendente, Isolacasateatro – già nota a chi ci legge in questa rubrica - è oggi un laboratorio di idee che unisce artisti, cittadini e culture. Negli anni ha saputo farsi luogo di sperimentazione e ascolto, capace di ospitare spettacoli contemporanei, progetti sociali e percorsi formativi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it