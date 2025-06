Nuove assunzioni in crescita Il 77% a tempo determinato

Con l’arrivo della stagione turistica, la Romagna si prepara a una vera e propria esplosione occupazionale. La Camera di Commercio annuncia oltre 36.800 nuove assunzioni, con il 77% a tempo determinato, segno di un mercato del lavoro in forte crescita e in piena espansione. Questi dati positivi testimoniano la vitalità del settore turistico e la ripresa economica della regione, pronta a ricevere visitatori e opportunità di lavoro.

Si avvicina il pieno della stagione turistica e i dati occupazionali in Romagna continuano ad essere positivi. Lo certifica l'analisi della Camera di commercio riferita agli ingressi previsti (entrate per assunzioni a tempo indeterminato e determinato e per attivazioni di forme di lavoro flessibile) nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, per il trimestre giugno-agosto 2025. Il numero complessivo delle assunzioni previste è di 36.840. A giugno si prevedono 19.800 assunzioni, di cui 13.580 a Rimini e 6.220 a Forlì-Cesena. Il dato rappresenta il 9,6% degli ingressi previsti in Italia (595.000), incidenza che cresce di 0,4% punti percentuali e ben il 34,5% del dato regionale (57.