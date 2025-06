Nuova segnaletica di definizione dei percorsi insieme a una app

Scopri come Pieve Santo Stefano si sta trasformando in un punto di riferimento per il turismo sostenibile e innovativo. Grazie alla nuova segnaletica e a un’app dedicata, gli operatori locali avranno strumenti efficaci per valorizzare il territorio e migliorare l’esperienza dei visitatori. Questa iniziativa, parte del progetto "La Repubblica delle Foreste", finanziato dal PNRR, rappresenta un passo deciso verso un futuro più verde e dinamico per tutta la comunità .

PIEVE SANTO STEFANO Comune di Pieve Santo Stefano e locale ufficio turistico (aperto nel giugno del 2024) insieme per fornire i giusti strumenti agli operatori delle strutture ricettive del territorio. Un’altra operazione che rientra nel progetto "La Repubblica delle Foreste – Custodi dell’Alpe della Luna", finanziato con fondi del Pnrr per un ammontare di 2 milioni e 80mila euro, che vede il Comune pievano insieme a quello di Badia Tedalda. La presentazione si è tenuta al teatro "Giovanni Papini" di Pieve Santo Stefano. Quali sono allora questi strumenti? Una brochure informativa e una nuova importante segnaletica di definizione di tutti i percorsi, ma soprattutto una app da utilizzare per i percorsi in bike e in bicicletta, creata in forma alquanto moderna da un’azienda che ha già lavorato per i più grandi comprensori del Trentino-Alto Adige. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova segnaletica di definizione dei percorsi insieme a una app

In questa notizia si parla di: insieme - segnaletica - definizione - percorsi

Stazione Roma Trastevere: il cantiere che unisce la città Con la Commissione Mobilità , abbiamo effettuato un sopralluogo al cantiere della nuova Stazione di Roma Trastevere, insieme ai tecnici del Dipartimento Mobilità e di RFI. È uno degli interventi più sign Vai su Facebook

Nuova segnaletica di definizione dei percorsi insieme a una app; Brochure, nuova segnaletica e app: gli strumenti per le strutture di Pieve Santo Stefano; 4 percorsi turistici pedonali a tema per (ri)scoprire Genova.

Brochure, nuova segnaletica e app: a Pieve Santo Stefano presentati gli strumenti per gli operatori delle strutture ricettive del territorio Da lanazione.it: Comune di Pieve Santo Stefano e locale ufficio turistico (aperto nel giugno del 2024) insieme per fornire i giusti strumenti agli operatori delle strutture ricettive del territorio ...