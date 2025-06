Nuova programmazione rai | de martino sostituito e ritorno della fiction amatissima

La Rai si prepara a una fresca rivoluzione nel palinsesto estivo 2025, abbracciando cambiamenti che coinvolgono iconici conduttori e fiction amatissime. Dopo l'addio di De Martino, torna in grande stile una delle serie più apprezzate dal pubblico, mentre nuovi volti e programmi innovativi arricchiranno le serate estive. Un’estate all’insegna della novità e della tradizione, per offrire ai telespettatori un’esperienza televisiva sempre più coinvolgente e imperdibile.

rinnovamenti nel palinsesto della rai per l’estate 2025. La rete pubblica italiana si prepara a una significativa revisione del proprio palinsesto in vista della pausa estiva, con importanti cambiamenti che coinvolgono volti storici e programmi di grande successo. Questi interventi mirano a offrire nuovi contenuti ai telespettatori e a ottimizzare la programmazione durante i mesi più caldi dell’anno. cessazione di alcuni volti storici e ritorno di fiction amate. Tra le novità più rilevanti emerge la decisione di salutare alcuni protagonisti familiari al pubblico. In particolare, Stefano De Martino e Milo Infante concluderanno le loro attuali apparizioni televisive tra il 4 e il 5 luglio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it