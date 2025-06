Nuova idea Paixao l’Atalanta lo studia | può essere il sostituto di Lookman

Il brasiliano del Feyenoord è un'ala specializzata negli assist. Per prendere Ademola servono almeno 40 milioni.

Atalanta, si studia una rivoluzione in attacco Come scrive calciomercato.com: Zapata, Muriel, Boga e Højlund potrebbero partire in massa e non far parte più della squadra la prossima stagione.