nuova gestione per il centro san bartolo

L’inaugurazione ha visto la comunità di Bastia Umbra riunirsi con entusiasmo per celebrare un nuovo capitolo dedicato al benessere e all’inclusione. La rinnovata gestione del centro San Bartolo rappresenta un cambio di paradigma, dove sport e solidarietà si fondono per creare un ambiente più aperto e partecipativo. Un passo avanti verso una comunità più coesa e attiva, pronta a scrivere insieme nuove storie di crescita e collaborazione.

Riapertura ufficiale per il centro San Bartolo sotto la nuova gestione congiunta della cooperativa sociale La Goccia e dell’ Asd Athletic Club Bastia. Un cambio di paradigma - è stato evidenziato - nella gestione dei centri sociali di Bastia Umbra, valorizzando il terzo settore e promuovendo un modello in cui sport e inclusione sociale si intrecciano, creando spazi di incontro e condivisione per tutta la comunità. L’inaugurazione ha visto la presenza, tra gli altri, del sindaco Erigo Pecci, di Elisa Zocchetti, assessora alle Politiche sociali, scolastiche, dell’infanzia e pari opportunità e di Fabio Barcaioli, assessore regionale Fabio Barcaioli con deleghe per la cooperazione, l’associazionismo e volontariato sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it