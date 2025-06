Nuova avventura per Marco Simone | l' ex Milan ha fondato il Monaco United Football Club

Una nuova avventura prende forma nel cuore del Principato di Monaco: Marco Simone, ex Milan e Monaco, ha deciso di mettere la sua esperienza al servizio del calcio, fondando il Monaco United Football Club. Con ambizioni di successo e passione, guiderà questa giovane realtà verso traguardi importanti, puntando a far volare le ragazze in Ligue 1 e a coltivare i talenti del futuro tra i giovani. È l'inizio di un emozionante capitolo sportivo, tutto da scrivere.

L'ex attaccante ha giocato e segnato in rossonero e nell'As Monaco. Adesso sarà presidente della nuova realtà calcistica nel Principato: la formazione femminile puntare ad arrivare in fretta in Ligue 1, mentre tra i ragazzi cresceranno talenti selezionati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nuova avventura per Marco Simone: l'ex Milan ha fondato il Monaco United Football Club

In questa notizia si parla di: monaco - avventura - marco - simone

Adesso è anche ufficiale: Simone Inzaghi inizia la sua avventura in Arabia Saudita. Come riportato da Fabrizio Romano, l’allenatore italiano ha firmato un contratto fino al 2027 da 26 milioni di euro a stagione con l’Al-Hilal ? Vai su Facebook

Nuova avventura per Marco Simone: l'ex Milan ha fondato il Monaco United Football Club; Solution Tech è il nuovo sponsor del Toscana Team Factory; Simone, 'L'altro Marco': goal e trofei col Milan, le scarpette bianche, idolo in Francia.

Marco Simone sogna in grande: nasce il Monaco United FC Si legge su msn.com: Nel Principato di Monaco si è tenuto il lancio ufficiale del Monaco United Football Club: un progetto calcistico solido e internazionale, che punta a coinvolgere talenti da tutto il mondo e a sviluppa ...