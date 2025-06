Nuova ambulanza Sten a Chieti | tecnologia d’avanguardia per salvare i neonati in emergenza

Inaugurata questa mattina a Chieti, l’ambulanza Sten rappresenta un vero e proprio gioiello tecnologico dedicato al trasporto d’emergenza dei neonati più fragili. Dotata delle più moderne innovazioni, questa unità mobile assicura interventi rapidi e sicuri, salvaguardando la vita dei piccoli in momenti critici. Un passo avanti fondamentale per la sanità regionale, pronta a garantire un’assistenza di eccellenza in ogni emergenza neonatale.

Un piccolo gioiello tecnologico a servizio dei neonati sofferenti. È l’ambulanza Sten dedicata al trasporto d’emergenza neonatale inaugurata questa mattina, 12 giugno a Chieti, che sarà a disposizione di tutta la regione. Un’unità mobile altamente specializzata, pensata per garantire trasporti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Nuova ambulanza Sten a Chieti: tecnologia d’avanguardia per salvare i neonati in emergenza

Lotta contro il tempo: a Chieti l’ambulanza che salva i neonati in pericolo di vita; Terapia intensiva neonatale, è arrivata la nuova ambulanza Sten; Neonata da Imperia al Gaslini in elicottero, trasportata con la nuova culla Sten.

Ambulanze all'avanguardia per 118 Chieti Lo riporta ansa.it: E nei prossimi giorni arriverà un'ulteriore ambulanza per il trasporto dei neonati in situazioni di emergenza.