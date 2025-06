nuoto summer mcintosh scrive la storia anche nei 400 misti altro record del mondo per la canadese

Summer McIntosh continua a scrivere la sua leggenda nel nuoto, regalando emozioni indescrivibili agli appassionati di tutto il mondo. Dopo aver dominato i 400 stile libero e i 200 misti, ora conquista anche il record mondiale nei 400 misti, segnando un nuovo traguardo nella storia di questo sport. La promessa canadese, appena diciottenne, si conferma una stella destinata a brillare per molti anni: un momento semplicemente magico per il nuoto internazionale.

Prima i 400 stile libero, poi i 200 misti e adesso anche i 400 misti. I cinque giorni da sogno di Summer McIntosh, che sta riscrivendo ogni volta che scende in acqua la storia del nuoto ai Trials canadesi. Un momento semplicemente magico per diciottenne di Toronto, che ieri è stata di demolire il muro dei 4’24 nei 400 misti, fermando il cronometro sul 4’23”65, un tempo semplicemente incredibile. Queste le parole della canadese al termine della gara: “ So di poter andare ancora più veloce. È più divertente inseguire record che non hai ancora battuto, migliorare i tuoi è molto più semplice, perché puoi viverla come un miglioramento del tuo personale. 🔗 Leggi su Oasport.it