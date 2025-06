Nuoto nuovo record mondiale sui 400 misti per la canadese McIntosh

In un’impresa straordinaria, la giovane nuotatrice canadese Summer McIntosh, appena 18enne, dimostra ancora una volta di essere una stella emergente del nuoto mondiale. Con il suo terzo record in pochi giorni, ha migliorato il proprio miglior tempo nei 400 misti, portandolo a 4’23”65. Un risultato che conferma il suo talento e la sua determinazione. Seguite le nostre dirette e i contenuti su Sportface Tv per non perdere nessuna emozione di questa incredibile avventura.

La 18enne nuotatrice canadese Summer McIntosh supera anche se stessa nel conquistando il suo terzo record mondiale in pochi giorni. Summer McIntosh ha conquistato il suo terzo record mondiale in pochi giorni portando il tempo di 4'24?37 a 4'23?65 secondi e migliorando il record nei 400 misti che già le apparteneva.

In questa notizia si parla di: record - mondiale - mcintosh - misti

McIntosh show, batte il suo record sui 400 misti: terzo primato mondiale in 5 giorni! Scrive gazzetta.it: La 18enne canadese lo ha portato a 4'23"65, cancellando il 4'24"37 stabilito a Torino l'anno scorso.