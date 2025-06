Nuoto c’è il campionato italiano | Attesi 2500 atleti a Chianciano

Prepariamoci a vivere un'estate all'insegna del nuoto e dell'adrenalina: a Chianciano Terme arriveranno circa 2.500 atleti per il Campionato Italiano di Categoria 2025, un evento di portata nazionale che trasformerà la cittadina toscana in un palcoscenico di sfide e emozioni. Dopo anni di sede romana, questa volta la competizione si sposterà in Toscana, promettendo grandi sorprese e momenti indimenticabili agli appassionati di sport e non solo.

Arriverà un importante evento sportivo questa estate a Chianciano Terme legato al nuoto. Ad agosto l’appuntamento sarà infatti con il Campionato Italiano di Categoria 2025 che si disputerà nella piscina da 50 metri e 8 corsie della cittadina termale. Un evento la cui sede abituale era lo Stadio del Nuoto di Roma ma che quest’anno arriverà in Toscana. "Lo spostamento da Roma si è reso necessario a seguito delle difficoltà logistiche indotte dal Giubileo, con particolare incidenza sulla disponibilità delle strutture alberghiere e sull’innalzamento dei relativi costi di soggiorno", si legge nella flash news dello scorso 12 novembre pubblicata sul sito della Federazione Italiana Nuoto (federnuoto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuoto, c’è il campionato italiano: "Attesi 2500 atleti a Chianciano"

In questa notizia si parla di: nuoto - campionato - italiano - chianciano

Allo stadio del nuoto arriva il Campionato nazionale dei circoli universitari - ...una competizione avvincente, mettendo alla prova le loro abilità e la loro determinazione. Sarà un giorno di sport, passione e spirito di squadra, in cui i rappresentanti dei circoli universitari si confronteranno in un'atmosfera di festa e agonismo.

Con la circolare n. 1696 del 13/05/2025, la Federazione Italiana Nuoto ha apportato importanti modifiche allo svolgimento e all’accesso alle gare del Campionato Italiano di Categoria, che si svolgerà dall'1 al 9 Agosto a Chianciano Terme. Vai su Facebook

Campionato Italiano di Categoria di Chianciano. Modifiche al regolamento.; Campionato Di Categoria A Chianciano Terme: Modifiche Su Format E Conseguimento Tempi; Chianciano Terme Ospiterà Il Campionato Italiano di Categoria 2025 A Causa Del Giubileo.

Campionato Italiano di Categoria 2025 a Chianciano Terme Come scrive federnuoto.it: Il Campionato Italiano di Categoria 2025 di nuoto si disputerà a Chianciano Terme dal 1° al 4 agosto riservato alle categorie ragazze/i, dal 5 al 9 agosto riservato alle categorie juniores, cadette/i ...