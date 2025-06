Nuno Tavares Juventus la Lazio spara alto | il prezzo fissato dal club di Lotito allontana i bianconeri Cifre e dettagli

Il mercato estivo si infiamma tra Juventus e Lazio, con i biancocelesti pronti a fissare un prezzo di 45 milioni di euro per Nuno Tavares. La cifra, alta ma giustificata dalla percentuale sulla futura rivendita all’Arsenal, mette in discussione le possibilità dei bianconeri di portarlo in Italia. Mentre le trattative si intensificano, il futuro del terzino portoghese rimane incerto: la sessione di mercato promette ancora numerosi colpi di scena.

Secondo quanto riportato da Cittaceleste.it, la Lazio sarebbe intenzionata a trattare la cessione di Nuno Tavares solo a partire da 45 milioni di euro. Una cifra giustificata dalla percentuale sulla futura rivendita in favore dell' Arsenal, che andrebbe dal 35 al 40%. Su Nuno Tavares, oltre a diversi club esteri, ci sarebbe anche il mercato Juventus. I bianconeri sono avvisati.

