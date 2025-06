Numeri maglia giocatori Inter 2025 26 svelati è ufficiale | le novità Luis Henrique e Sucic

L’attesa è finita: i numeri maglia dell’Inter per la stagione 2025/26 sono stati finalmente svelati, portando con sé alcune novità entusiasmanti come Luis Henrique e Sucic pronti a lasciare il segno nel Mondiale per club. Con 33 convocati ufficiali, l’avventura nerazzurra prende il via il 18 giugno a Pasadena, dove affronteremo il Monterrey in una sfida che promette emozioni da non perdere.

Numeri maglia giocatori Inter 202526 svelati, è ufficiale: le novità Luis Henrique e Sucic nell’elenco per il Mondiale per club. L’avventura dell’Inter al Mondiale per Club è ormai alle porte. Saranno 33 i convocati nerazzurri che prenderanno parte alla prestigiosa competizione, che scatterà per i vice-campioni d’Europa la notte del 18 giugno a Pasadena. Il primo avversario sarà il Monterrey, club messicano, in una sfida che segnerà il debutto ufficiale dell’Inter nel torneo. I nuovi numeri di maglia e gli ultimi addii. NUMERI MAGLIA GIOCATORI INTER – L’ufficializzazione della lista ha svelato anche i numeri di maglia scelti dai due nuovi acquisti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Numeri maglia giocatori Inter 2025/26 svelati, è ufficiale: le novità Luis Henrique e Sucic

In questa notizia si parla di: inter - maglia - giocatori - svelati

Inter, Thuram verso una maglia da titolare! Contro la Lazio dubbi in attacco - L’Inter si avvicina alla sfida di domenica sera contro la Lazio, dove Marcus Thuram è in pole position per un posto da titolare in attacco.

Una vera e propria bomba di mercato potrebbe riguardare il futuro dell'Inter Secondo quanto raccontato da "El Chiringuito", l'Atletico Madrid potrebbe tentare l'assalto al capitano nerazzurro, Lautaro Martinez Diego Simeone sarebbe pazzo del "Toro", Vai su Facebook

Lookman e Ederson: Ultima Partita con Atalanta, Svelati i Prezzi!; Maglie da calcio 2025-2026, ufficialità e anticipazioni sulle big d'Europa. FOTO; Germania, svelati i numeri di maglia per le sfide con l'Italia: ecco la scelta di Bisseck.

INTER - Il club nerazzurro svela la maglia da trasferta, esordio col Monterrey al Mondiale per Club Scrive napolimagazine.com: L'Inter e Nike hanno svelato oggi la maglia da trasferta per la stagione 2025/26, che i giocatori indosseranno a Los Angeles nella partita di esordio del Mondiale per Club contro il Monterrey.