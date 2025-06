Numeri folli per Sinner una cosa del genere non si era mai vista

Numeri da record, un'impresa che lascia il mondo del tennis senza parole. Jannik Sinner sta riscrivendo le regole e conquistando il cuore degli appassionati con prestazioni sorprendenti. Nonostante la finale sfuggita solo al super tie break, il suo talento brilla più forte che mai. Questo giovane campione sta dimostrando che il futuro è già nelle sue mani, e il suo percorso promette di essere straordinario. Leggi tutto per scoprire come Sinner sta segnando una nuova era nel tennis mondiale.

Jannik Sinner sempre più al centro dell'attenzione, numeri incredibili che testimoniano la sua grandezza C'è l'amarezza, ovvia, per una finale combattutissima e persa solo al super tie break del quinto set, una partita che dopo i primi due set vinti sembrava in pugno e con i tre match point sfumati nel quarto set. Ma Jannik.

Jannik Sinner, numeri incredibili: cosa dicono le statistiche, il confronto con i grandi del passato - Jannik Sinner, il giovane prodigio del tennis, sta lasciando il segno con risultati straordinari. Dal 2 ottobre 2024, vanta 25 vittorie consecutive e 19 set vinti di fila.

Jannik Sinner ha vinto 30 set consecutivi a livello Slam. 30. Set. Consecutivi. Jannik è soltanto il quarto giocatore ll'Era Open a riuscirci: prima di lui soltanto Roger Federer (36), Rafael Nadal e John McEnroe (35 a testa). NUMERI FOLLI Vai su X

A freddo. La dico diritta. Chi oggi critica Jannik Sinner non capisce nulla di tennis e dovrebbe stare lontano migliaia di chilometri da questo sport. Quello che ha passato lui, costretto a tre mesi di inattività forzata per una vicenda di un’ingiustizia solare, avrebbe Vai su Facebook

Sinner, cosa serve per battere Alcaraz? I numeri non dicono tutto, il gap non è così ampio Come scrive eurosport.it: Numeri e statistiche sembrano indicarci che per Jannik Sinner esista già un problema Carlos Alcaraz.