Nucleare | Oman conferma domenica 6° round colloqui Iran-Usa a Muscat

Il futuro delle relazioni tra Iran e Stati Uniti si svolge a Muscat, dove domenica 15 giugno si terrà il sesto round di colloqui. Un passo importante che potrebbe segnare una svolta nell’ambizioso percorso diplomatico tra le due nazioni, con l’Oman che si conferma come mediatore chiave in questo delicato confronto internazionale. Riusciranno queste trattative a gettare le basi per una stabilità duratura? Solo il tempo lo dirà.

Dubai (Emirati Arabi Uniti), 12 giu. (LaPresseAP) – “Sono lieto di confermare che il sesto round dei colloqui tra Iran e Stati Uniti si terrà a Muscat domenica 15” giugno. Lo scrive su X il ministro degli Esteri dell’Oman, Badr al-Busaidi, confermando quanto annunciato martedì dal portavoce del ministero degli Esteri dell’Iran, Esmail Baghaei. La conferma giunge mentre gli Stati Uniti stanno riducendo la presenza di personale non ritenuto essenziale in Medioriente e dei loro familiari a causa del potenziale rischio di disordini nella regione. L’Iran aveva annunciato da giorni che ci sarebbero stati dei colloqui, ma finora l’Oman, Paese mediatore, non li aveva confermati. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nucleare: Oman conferma, domenica 6° round colloqui Iran-Usa a Muscat

Oman, venerdì a Roma quinto round Usa-Iran sul nucleare - Venerdì a Roma si terrà il quinto round di negoziati sul nucleare tra Stati Uniti e Iran. L'Oman, che ha ospitato finora due incontri, continua a svolgere un ruolo di mediatore, cercando di favorire un progressivo accordo sul dossier nucleare tra le parti coinvolte.

