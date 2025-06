Nucleare | Iran annuncia nuovo impianto arricchimento uranio dopo voto Aiea

L’annuncio dell’Iran di costruire un nuovo impianto per l’arricchimento dell’uranio, in risposta alle tensioni crescenti con l’Aiea, apre un capitolo cruciale nelle relazioni internazionali. Dopo il voto del consiglio Aiea che evidenzia violazioni degli obblighi nucleari iraniani, la regione si trova al centro di un delicato equilibrio tra diplomazia e tensione. La situazione si fa sempre più complessa, mettendo a dura prova gli sforzi di mantenere la stabilità globale.

Vienna (Austria), 12 giu. (LaPresseAP) – L’Iran ha annunciato che creerà un nuovo impianto per l’arricchimento dell’uranio, che sarà situato “in un luogo sicuro”. L’annuncio è giunto dopo che il board dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha approvato una risoluzione presentata da Francia, Regno Unito, Germania e Stati Uniti in cui dichiara formalmente che l’Iran non sta rispettando i suoi obblighi in materia nucleare. “Sono in programma anche altre misure che saranno annunciate in seguito”, ha aggiunto Teheran. 🔗 Leggi su Lapresse.it