Nucleare | board Aiea approva risoluzione Iran non sta rispettando obblighi

In un momento di crescente tensione nucleare, il Consiglio dei Governatori dell’AIEA ha approvato una risoluzione critica contro l'Iran, accusato di non rispettare gli obblighi internazionali. La decisione, sostenuta da 19 Paesi e osteggiata da Russia, Cina e Burkina Faso, evidenzia le sfide globali nel mantenere la pace e la sicurezza nel settore nucleare. Ma cosa succederà ora?

Vienna (Austria), 12 giu. (LaPresseAP) – Il Consiglio dei governatori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha approvato la risoluzione presentata da Francia, Regno Unito, Germania e Stati Uniti in cui dichiara formalmente che l’Iran non sta rispettando i suoi obblighi in materia nucleare. Secondo fonti diplomatiche, il testo è stato approvato da 19 Paesi membri del board, mentre Russia, Cina e Burkina Faso si sono opposti, 11 Paesi si sono astenuti e 2 non hanno votato. La mossa potrebbe portare a ulteriori tensioni e avviare un processo volto a ripristinare le sanzioni delle Nazioni Unite contro Teheran entro la fine dell’anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it