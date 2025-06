Nubia Pad Pro debutta in Italia con un’offerta lancio imperdibile per chi preordina

Nubia sbarca in Italia con il suo nuovo Pad Pro, un tablet Android di fascia alta che combina stile e potenza. Con un design sottile, un display ad alta risoluzione e prestazioni da vero top di gamma grazie al processore Snapdragon 8 Gen 3, questo dispositivo promette di rivoluzionare l’esperienza d’uso. Già disponibile in preordine, il Nubia Pad Pro rappresenta un’occasione imperdibile: scopriamo insieme perché non puoi lasciartelo sfuggire!

