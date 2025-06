Novara l' istituto Nervi premia l' eccellenza

Novara celebra l’eccellenza con l’Istituto Nervi: un riconoscimento speciale per gli studenti più meritevoli e motivati dell’anno scolastico 2024-2025. Questa iniziativa, pensata per premiare impegno e passione, riflette l’attenzione dell’istituto verso il futuro dei giovani e le loro vocazioni emergenti. La...

L’istituto Nervi è orgoglioso di annunciare un’iniziativa che premia la studentessastudente che si è maggiormente contraddistinto nel corso dell’anno scolastico 2024-2025 per merito ed interesse, in linea soprattutto con l’orientamento in uscita registrato nelle ultime settimane. La. 🔗 Leggi su Novaratoday.it