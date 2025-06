Novara al via Musica in centro | primo appuntamento con l' Orchestra Barocca del Cantelli

Preparati a lasciarti incantare dalla magia della musica in città! Domani, venerdì 13 giugno alle 17, il centro di Novara si anima con il primo appuntamento della rassegna "Musica in centro". L'Orchestra Barocca del Cantelli, ospite nel suggestivo salone d'onore del Palazzo Cacciapiatti Fossati, darà il via a un evento da non perdere, un connubio perfetto tra arte, storia e emozioni che apre le porte a un’estate all’insegna della cultura.

Prende il via domani, venerdì 13 giugno, alle 17, la mini rassegna "Musica in centro" organizzata dal Conservatorio con la collaborazione del Tribunale di Novara. Nel bellissimo salone d'onore del Palazzo Cacciapiatti Fossati, sede del Tribunale novarese, sarà l'Orchestra Barocca del Cantelli.

Siamo pronti a immergerci in una nuova avventura musicale con ù, una prima esecuzione mondiale in coproduzione con Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara. Sul podio il nostro M° Tommaso Ussardi per dare vita alla partitura di S Vai su Facebook

