Novantasei scuole della terraferma si rifanno intonaci, porte e finestre.

Un passo importante per garantire ambienti scolastici più sicuri e confortevoli: novantasei scuole della terraferma si rinnovano con interventi di intonaci, porte e finestre. Approvato dalla giunta, il progetto di manutenzione ordinaria promette di migliorare gli spazi di apprendimento, coinvolgendo con competenza e attenzione le istituzioni locali. Una strategia concreta per investire nel futuro dei nostri studenti e delle comunità.

Approvato il progetto per la manutenzione ordinaria in 96 istituti scolastici della terraferma. Con l'ok della giunta, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, partirà il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la manutenzione ordinaria negli edifici. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it