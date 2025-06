Notti violente giovani nei guai Dalle aggressioni alle rapine Il questore emette otto Daspo

Le notti di Perugia si tingono di tensione: otto Daspo sono stati emessi dal questore per garantire la sicurezza pubblica. Tra aggressioni e rapine, le autorità intervengono con fermezza, impedendo l’accesso a un negozio di kebab di via Bartolo per un anno ai responsabili. Un passo deciso per ripristinare la calma e tutelare i cittadini, perché nessuno dovrebbe sentirsi minacciato nelle proprie strade.

Notti violente, otto Daspo emessi dal questore di Perugia. Non potranno più entrare nel negozio di kebab di via Bartolo per un anno tre tunisini e un greco, ritenuti responsabili del raid punitivo di cui si sarebbero resi protagonisti la sera del 3 maggio. Il provvedimento, sottolinea la questura, "ha la finalità di garantire la tutela dell'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini". L'episodio scatenante, che ha portato il questore a stabilire il provvedimento, è, come detto, quello avvenuto all'inizio di maggio quanto i 4 destinatari della misura di prevenzione avrebbero aggredito un cittadino tunisino a colpi di bastone.

