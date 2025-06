Notte sotto le stelle a Bolzano Novarese per i 45 anni della Pro Loco

Preparatevi a vivere un’esperienza magica sotto il cielo stellato di Bolzano Novarese! Sabato 14 giugno, in occasione dei 45 anni della Pro Loco, si svolgerà la spettacolare "Notte sotto le stelle": una serata all’insegna della buona cucina, spettacoli incantati di fontane danzanti e la possibilità di campeggiare sotto il cielo aperto. Un evento imperdibile per condividere momenti indimenticabili in un’atmosfera unica, tra tradizione e magia. Non mancate!

Sabato 14 giugno, per festeggiare i 45 anni della Pro Loco, a Bolzano Novarese arriva la "Notte sotto le stelle": una serata con cena a base di prodotti tipici, lo spettacolo di fontane danzanti e per chi vuole la possibilità di pernottare con la propria tenda. L'appuntamento è presso il campo.

