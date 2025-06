Notte prima degli esami Così Castiglion Fiorentino ha ospitato la festa di fine anno scolastico

La notte prima degli esami si trasforma in un momento di gioia e condivisione, e a Castiglion Fiorentino la festa di fine anno scolastico non ha fatto eccezione. Sul suggestivo piazzale del Cassero, studenti provenienti dalla Valdichiana hanno festeggiato insieme, creando ricordi indimenticabili prima di affrontare le sfide dell’esame. Una serata che ha celebrato il passaggio, l’amicizia e la speranza per il futuro…

Una bella serata di festa quella di ieri sera che si è svolta presso il piazzale del Cassero. Si sono ritrovati gli studenti di fine percorso scolastico di alcuni istituti della Valdichiana come l’Istituto d’Istruzione Superiore “Luca Signorelli” quello “Giovanni da Castiglione” e l’ISIS. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Notte prima degli esami. Così Castiglion Fiorentino ha ospitato la festa di fine anno scolastico

In questa notizia si parla di: fine - festa - scolastico - notte

Festa di fine stagione per lo Sci Club Aterno sul lungomare - Lo Sci Club Aterno ha festeggiato la conclusione della stagione sul lungomare di Pescara. La serata, all’insegna della convivialità e della gioia, ha celebrato un'annata ricca di successi e soddisfazioni, dopo anni complicati dal maltempo.

Nel notte del 10 giugno i carabinieri di Spresiano, nell’ambito di un servizio coordinato, sono intervenuti alla festa studentesca di fine anno scolastico organizzata alla discoteca Odissea Vai su Facebook

Notte prima degli esami. Così Castiglion Fiorentino ha ospitato la festa di fine anno scolastico; Baby borseggiatrice tenta il colpo alla festa studentesca: bloccata; Giovani si schiantano in auto durante la notte. Ponte San Michele danneggiato IL VIDEO.

Festa di fine anno scolastico: come organizzarla, passo dopo passo per non sbagliare Secondo dilei.it: La festa di fine anno scolastico rappresenta molto più di un ...