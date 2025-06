Notte d’inferno in autostrada due maxi incidenti sulla A1 Morto un camionista

Una notte da incubo sull’Autostrada del Sole, tra due maxi incidenti che hanno sconvolto la viabilità e causato un grave lutto. Un camionista ha perso la vita e due tratti dell’A1 sono stati chiusi per ore, lasciando gli automobilisti in balia di disagi e paure. Mentre le autorità indagano, il dramma ricorda quanto sia fragile la sicurezza sulle strade italiane. La vicenda mette in luce l’importanza di rispettare le norme e di mantenere alta l’attenzione alla guida.

Chiusi (Siena), 12 giugno 2024 – Una notte d’inferno sull’ Autostrada del Sole, complici due maxi incidenti – di cui uno purtroppo mortale – che hanno costretto a chiudere per ore due tratti dell’A1 poco distanti tra loro. Il primo incidente risale a poco prima delle 22 di mercoledì, quando un mezzo pesante che viaggiava verso Roma ha iniziato a sbandare all’altezza del chilometro 389 nella zona tra Valdichiana e Chiusi. E’ finito contro i new jersey, coinvolgendo anche un tir che viaggiava verso Firenze sulla carreggiata opposta, e si è fermato poi sulla corsia di emergenza prendendo fuoco. I soccorritori – presenti sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia stradale – hanno dovuto chiudere l’Autostrada del Sole tra Valdichiana e Chiusi in tutte e due le direzioni per diverse ore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Notte d’inferno in autostrada, due maxi incidenti sulla A1. Morto un camionista

In questa notizia si parla di: notte - inferno - autostrada - maxi

Bruno Ferrarese, l'imprenditore veneto nel caos di Tripoli: «La notte è stata un inferno, ora vogliamo solo scappare» - Bruno Ferrarese, imprenditore veneto, racconta la sua terribile notte a Tripoli, trasformata in un inferno di paura e caos.

La partenza in treno all’alba, l’arrivo a pranzo. Un bagno, e poi di nuovo in stazione, per rientrare a Milano quando fa notte. Con alle spalle molte più ore sui binari che in spiaggia. È l’estate che si preannuncia per i bagnanti lombardi, con una Liguria che dive Vai su Facebook

Notte d’inferno in autostrada, due maxi incidenti sulla A1. Morto un camionista; Inferno in autostrada, si corre ai ripari, ma i disagi e le lunghe code restano anche per le prossime settimane; Sulla Palermo-Catania ora si corre ai ripari: Lavori di notte, il punto sui cantieri.

Notte d’inferno in autostrada, due maxi incidenti sulla A1. Morto un camionista Scrive lanazione.it: Chiusi per ore due tratti dell’AutoSole, fra Valdichiana e Chiusi verso Roma e tra Fabro e Chiusi verso Firenze ...