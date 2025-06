Note natura e sostenibilità | è il Festival Internazionale Green Music

Il Festival Internazionale Green Music torna nel cuore dell’Umbria, portando un’ondata di energia sostenibile e arte vibrante. Con oltre 100 concerti in 40 comuni e più di 200 artisti da quattro continenti, l’evento si conferma come un punto di incontro tra musica, rispetto per il territorio e accessibilità culturale. La grande finale internazionale alla Carnegie Hall di New York promette di lasciare un segno indelebile, avvicinando il mondo attraverso il potere universale della musica.

Cento concerti in 40 comuni umbri, con oltre 200 artisti da 4 continenti E un gran finale internazionale il 17 novembre alla Carnegie Hall di New York. Nel segno dell’arte, del rispetto per il territorio e dell’accessibilità culturale torna il “ Festival Internazionale Green Music “ con la spettacolare edizione 2025 presentata ieri dal direttore artistico, il pianista e compositore Maurizio Mastrini, insieme all’assessora regionale al turismo Simona Meloni, ai rappresentanti del Gal Trasimeno-Orvietano Francesca Caproni e Gionni Moscetti e al sindaco di Passignano Sandro Pasquali. "Celebriamo con entusiasmo la nona edizione – ha detto il maestro Mastrini –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Note, natura e sostenibilità: è il Festival Internazionale Green Music

In questa notizia si parla di: internazionale - festival - green - music

Torna a Milano il Festival internazionale dell’Antimafia: tra gli ospiti Gratteri e Borsellino. Il programma completo - Torna a Milano il Festival Internazionale dell'Antimafia, un'importante manifestazione culturale che avrà luogo il 23 e 24 maggio all'Anteo Palazzo del Cinema.

Il Festival Internazionale Green Music fa tappa a Piegaro! Vi aspettiamo alle 21 al parco Rocolo Vai su Facebook

Il Festival Internazionale Green Music riparte dall'Umbria: musica, natura e sostenibilità tra borghi e paesaggi; Il Festival Internazionale Green Music riparte dall’Umbria; A Perugia la 9ª edizione del Festival Internazionale Green Music.

Il Festival Internazionale Green Music riparte dall'Umbria: musica, natura e sostenibilità tra borghi e paesaggi Riporta umbrianotizieweb.it: Il 13 e 14 giugno a Sellano e Piegaro due eventi gratuiti immersi nel verde, con Carlos Vargas e il Mefitis Quartet Tra gli ospiti della stagione più attesi,Luca Barbarossa, Alessandro Haber, Stefano ...