Nordio sulle intercettazioni | Il sequestro del cellulare per le indagini è un perversione

Il ministro Nordio denuncia con forza le intercettazioni e il sequestro dei cellulari, definendo questa pratica una vera e propria "perversione" che mette a rischio la privacy di tutti noi. Con parole dure, esprime preoccupazione per l'abuso degli ascolti e invita a riflettere sull’equilibrio tra sicurezza e tutela dei diritti individuali. Parole che stimolano un dibattito urgente e necessario sulla nostra libertà .

Sui nostri cellulari circolano ogni giorno molte informazioni. Sequestrarli per delle indagini? Una "perversione" da evitare. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio non usa mezzi termini, esprimendo pubblicamente i suoi dubbi sull'operato dei magistrati nell'utilizzo degli ascolti. Parole. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Nordio sulle intercettazioni: "Il sequestro del cellulare per le indagini è un perversione"

