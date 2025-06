Nordio contro il sequestro facile dei cellulari | È una perversione da fermare

Il ministro Nordio solleva un grido d’allarme contro il facile sequestro dei cellulari nelle indagini, definendolo una perversione da fermare. Con parole ferme, evidenzia le criticità di un sistema che, con un semplice nulla osta, mette a rischio la privacy e i diritti costituzionali dei cittadini. Una battaglia necessaria per tutelare libertà fondamentali in un’epoca sempre più digitale. Per approfondire, iscriviti a DayItalianews.

Carlo Nordio, ministro della Giustizia, interviene con parole forti sul tema della privacy e del sequestro dei dispositivi elettronici nell'ambito delle indagini. Secondo il guardasigilli, permettere a un pubblico ministero di sequestrare un cellulare con una semplice firma rappresenta una violazione grave dei diritti costituzionali, in particolare dell'articolo 15, che garantisce l'inviolabilità delle comunicazioni personali. L'intervento a Lussemburgo e il messaggio al governo. Durante il Consiglio Giustizia dell'Unione Europea a Lussemburgo, Nordio ha ribadito che l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni intende mettere un freno a questa pratica.

In questa notizia si parla di: nordio - sequestro - facile - cellulari

