nord sud ovest est iniziata la produzione della stagione 2 della serie sky sugli 883

Su Sky Italia si accendono i riflettori: è ufficiale, la produzione della stagione 2 di "Nord Sud Ovest Est" sta finalmente iniziando! La serie, che ha conquistato il cuore dei fan degli 883, promette nuove emozioni e approfondimenti tra musica, amicizia e nostalgia. Sydney Sibilia ci ha già anticipato che questa seconda stagione sarà ancora più intensa e sorprendente. Restate sintonizzati, perché il viaggio nel mondo degli indimenticabili anni ’80 sta per ricominciare!

Con un post social sul profilo di Sky Italia, è stato annunciato l'inizio della produzione di Nord Sud Ovest Est, la seconda stagione della serie tv (già cult) di Sydney Sibilia ui mitici 883. Sibilia aveva fatto più di una speranzosa allusione a un seguito fin dalla conferenza stampa di.

Nord Sud Ovest Est, la nuova stagione della serie tv sugli 883: da luglio a Pavia cominciano le riprese del capitolo che racconta la separazione del duo Pezzali-Repetto; L’Ecosistema Nord-Ovest dei semiconduttori passo strategico per il futuro del settore; Idrogeno a basse emissioni: grandi piani e pochi fatti in Europa.

Nord Sud Ovest Est, la nuova stagione della serie tv sugli 883: da luglio a Pavia cominciano le riprese del capitolo che racconta la separazione del duo Pezzali-Repetto milano.corriere.it scrive: La storia prosegue, e come per la prima stagione, si sceglie il titolo di un album, il secondo per l'appunto, del 1993: «Nord Sud Ovest Est».