Norcia ospita la Giornata nazionale dello sport e il Giubileo degli sportivi

Norcia si prepara a vivere un weekend all'insegna dello sport e della passione, con eventi imperdibili che coinvolgeranno tutta la comunità. La città, scelta come Capitale dello Sport 2025 da Coni Umbria, diventa il palcoscenico perfetto per celebrare l'energia e lo spirito di squadra. Sabato 14 e domenica 15 giugno, un'occasione unica per scoprire nuove discipline e condividere momenti di solidarietà e festa, rafforzando il legame tra sport e cultura locale.

Norcia è stata scelta da Coni Umbria come città umbra dello sport 2025. Per questo sabato 14 e domenica 15 giugno, ospiterà la Giornata nazionale dello sport con una serie di eventi organizzati sotto la direzione del Coni in coordinamento con organismi e associazioni sportive affiliate e insieme. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Norcia ospita la Giornata nazionale dello sport e il Giubileo degli sportivi

In questa notizia si parla di: sport - norcia - giornata - nazionale

: ! Sabato 14 giugno torna il Suzuki Bike Day, una giornata di puro divertimento che Suzuki dedica agli amanti della bicicletta e dello sport all'aria aperta. L' Autodromo Nazionale di Monza sa Vai su Facebook

Norcia ospita la Giornata nazionale dello sport e il Giubileo degli sportivi; Norcia ospita la Giornata nazionale dello sport e il Giubileo degli sportivi; Assoluta: Norcia, capitale sportiva umbria per il 2025.