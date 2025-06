Nonna papà ha un tumore e ci servono soldi | ma è una truffa Arrestata 32enne

In un episodio che ha sconvolto la comunità di Lecco, una truffatrice di 32 anni ha approfittato della buona fede di una nonna, fingendo di essere la nipote in difficoltà. Con abilità e freddezza, ha ingannato la vittima per ottenere gioielli e denaro, sfruttando una storia falsa sulla salute di un familiare. La prontezza degli agenti ha portato all'arresto della responsabile, restituendo un senso di giustizia e sicurezza alla comunità.

Lecco, 12 giugno 2025 – “ Nonna, papà ha un tumore. A me e mamma servono i soldi per farlo operare”. Ma non era vero niente. All'altro capo del telefono non c'era la nipote, e la ragazza che si è presentata sotto casa a ritirare gioielli e soldi dalla nonna non era un'amica della nipote, ma una truffatrice. Gli agenti della Mobile di Lecco hanno arrestato una giovane straniera di 32 anni con l’accusa di truffa aggravata in concorso; ha rubato ad una pensionata vedova di Como una scatola con dentro 350 grammi di oro in gioielli, dal valore di oltre 25mila euro e centinaia di euro in contanti. I poliziotti l'hanno aspettata al varco, dopo averla seguita a distanza dalla stazione ferroviaria di Lecco fino a Como appunto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it