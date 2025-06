Non vogliamo gli ' street tutor' per le strade di Monza e nella maggioranza è spaccatura

L’arrivo degli “street tutor” a Monza ha già acceso gli animi: un tentativo di dialogo con chi trasgredisce le regole o un’ulteriore fonte di tensione? Mentre domani debuttano in città, la maggioranza e la minoranza si scontrano sui metodi e sugli obiettivi di questa iniziativa. La polemica è aperta e il futuro di questo progetto rimane incerto, lasciando Monza divisa tra speranza e diffidenza...

