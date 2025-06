Non sono sereno accusa infamante | perché è indagato Roberto Occhiuto governatore della Calabria Era atteso in Commissione Ecomafie

Roberto Occhiuto, governatore della Calabria e figura di spicco di Forza Italia, si trova sotto inchiesta, un passo inatteso che scuote il panorama politico regionale. Mentre attendeva in commissione Ecomafie, l’annuncio di un avviso di garanzia rappresenta una svolta significativa. La sua voce risuona tra le accuse, cercando di rassicurare e mantenere la calma in un momento delicato. Ma cosa rivelerà questa indagine che coinvolge il presidente della Calabria?

“Per la prima volta nella mia vita ho ricevuto un avviso di garanzia, mi dicono nell’ambito di un’inchiesta piĂą ampia, che coinvolgerebbe piĂą persone”. A parlare è Roberto Occhiuto, governatore della Regione Calabria, commissario alla SanitĂ e vicepresidente del partito di Forza Italia. Il presidente sarebbe quindi indagato, insieme ad altre quattro persone, nell’ambito dell’inchiesta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro. (ANSA FOTO) – Notizie.com L’indagine sarebbe ancora alle fasi iniziali, ma il fascicolo d’inchiesta su cui è al lavoro il sostituto procuratore Domenico Assumma è stato avviato per corruzione. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - “Non sono sereno, accusa infamante”: perchĂ© è indagato Roberto Occhiuto, governatore della Calabria. Era atteso in Commissione Ecomafie

