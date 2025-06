Non solo Russia: verso dove guarda la politica estera di Tbilisi? Negli ultimi mesi, la Georgia sta progressivamente allontanandosi dall’Occidente, spostando la propria rotta in direzione di interessi e alleanze differenti. Con un governo sostenuto dal partito filorusso “Sogno Georgiano”, il Paese caucasico mostra segnali chiari di un’evoluzione strategica che potrebbe ridisegnare le sue future relazioni internazionali. Questo processo di allontanamento ha avuto due momenti chiave...

Nel corso degli ultimi mesi la Georgia si sta spostando sempre di più fuori dall'orbita dell'Occidente. Le posizioni del governo del Paese caucasico, che si regge sulla maggioranza parlamentare del partito filorusso "Sogno Georgiano", si sono infatti mostrate come sempre più in opposizione a quelle dell'Unione europea, stella polare della politica estera georgiana nel nuovo millennio. Questo processo di allontanamento ha avuto due momenti culminanti, in occasione dei quali sono scoppiate vaste proteste nel Paese che sono state represse dalle forze dell'ordine: il primo, nell'aprile del 2024, è quello dell'adozione della "Legge sugli agenti stranieri", una norma di ispirazione russa secondo la quale le organizzazioni e media che ricevono più del 20% dei loro finanziamenti dall'estero a dichiararsi come agenti stranieri per evitare di incorrere in contravvenzioni significative; il secondo, nel novembre dello stesso anno, è quello dell'annuncio da parte del governo della sospensione (ufficialmente temporanea) dei negoziati di adesione all'Ue.