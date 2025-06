Non solo motori l' autodromo di Imola continua ad innovarsi | grandi concerti nel 2026 con la Music Park Arena

L’autodromo di Imola, celebre per le sue emozionanti gare motoristiche, si prepara a una nuova avventura: nel 2026 nasce la Music Park Arena, un innovativo spazio dedicato ai grandi concerti. Imola si conferma così come città pulsante di musica, sport ed eventi, proiettandosi verso un futuro ricco di emozioni e spettacoli indimenticabili. Un’ulteriore prova che questa storica location non smette mai di sorprendere e innovare.

L’autodromo Enzo e Dino Ferrari rilancia, continua ad innovarsi e a crescere. Con Imola che si conferma sempre più città della musica, dello sport e degli eventi. Nasce la Music Park Arena, un'area nei pressi di via Malsicura 1, nel cuore del tracciato, che ospiterà dal 2026 nuovi grandi concerti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Non solo motori, l'autodromo di Imola continua ad innovarsi: grandi concerti nel 2026 con la Music Park Arena

In questa notizia si parla di: autodromo - imola - continua - innovarsi

Il Trofeo Bandini arriva all'autodromo di Imola: premio gli ingegneri italiani della McLaren e a Zak Brown - Il Trofeo Bandini torna all'Autodromo di Imola, celebrando l'eccellenza dell'ingegneria italiana con un premio speciale per il team McLaren e il suo CEO Zak Brown.

Non solo motori, l'autodromo di Imola continua ad innovarsi: grandi concerti nel 2026 con la Music Park Arena.

Autodromo di Imola protagonista del Made in Italy e della diplomazia sportiva italiana Segnala affaritaliani.it: Investimenti strategici per il futuro: continua la collaborazione tra il Comune di Imola e il Censis “Il 2025 dell’Autodromo di Imola sarà caratterizzato come sempre dalla passione per il ...