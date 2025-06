Non solo emergenza idrica anche le bollette Amam non si possono pagare

In un contesto già segnato dall'emergenza idrica e dai frequenti distacchi elettrici all’impianto Torrerossa del Fiumefreddo, la situazione si complica ulteriormente con le bollette AMAM ancora non pagabili. Gli utenti di Messina segnalano con preoccupazione l’impossibilità di regolare le forniture d’acqua presso uffici postali e tabaccherie, creando un ulteriore disagio in una città già provata. La crisi si fa sempre più evidente e richiede interventi tempestivi per ripristinare normalità e serenità.

Non solo emergenza idrica dovuta ai distacchi elettrici all'impianto Torrerossa del Fiumefreddo. Molti gli utenti che questa mattina hanno segnalato a MessinaToday l'impossibilità di pagare le bollette per la fornitura d'acqua sia negli uffici postali che nelle tabaccherie. Da quanto si apprende. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Non solo emergenza idrica, anche le bollette Amam non si possono pagare

In questa notizia si parla di: emergenza - idrica - bollette - pagare

Pecoraro Scanio: a maggio è già emergenza idrica - A maggio, l'Italia si trova già di fronte a un'emergenza idrica allarmante. Pecoraro Scanio sottolinea la gravità della situazione, evidenziando che Agrigento, futura Capitale italiana della Cultura 2025, è costretta a dipendere da autobotti e a subire interruzioni nell'approvvigionamento di acqua potabile per lunghi periodi.

Emergenza idrica a Trapani: senz'acqua da Bresciana a Favignana, e tutta la città #Tp24 #Notizie #Sicilia Vai su Facebook

Non solo emergenza idrica, anche le bollette Amam non si possono pagare; Da domani al via il bando del Fondo anticrisi 2025; «Aiuterà 2000 famiglie pesaresi a pagare la bolletta dell’acqua; Residenti senz’acqua a Frigole ma arrivano le bollette: “Danno e beffa”.

Piscine, emergenza idrica dopo il Covid e il caro bollette: «Gestire gli impianti sta diventando un incubo» Riporta corriereadriatico.it: La vedono così, i gestori delle piscine marchigiane, l’ipotesi di vietare di riempire gli impianti per far fronte all’emergenza siccità ...