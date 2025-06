Non so-stare senza te | il progetto che promuove i pagamenti digitali per i parcheggi

Non sapere come restare senza te sembra impossibile, proprio come rinunciare alla comodità dei pagamenti digitali per i parcheggi. Aps Holding Spa - Divisione Sosta lancia un innovativo progetto sperimentale a Padova, con totem informativi che richiamano i moderni sistemi di pagamento digitale. Questa iniziativa mira a rendere più semplice e veloce la sosta in città, incentivando l’uso delle app e dei sistemi digitali. Scopri come il futuro della mobilità urbana sta cambiando, e perché questa rivoluzione può migliorare la tua esperienza quotidiana.

Un parcometro. che non è un vero parcometro. Aps Holding Spa - Divisione Sosta, lancia un nuovo progetto sperimentale per incentivare l’uso delle app e dei sistemi digitali per il pagamento della sosta. In alcune vie della città di Padova, sono comparsi totem informativi che richiamano la forma. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - "Non so-stare senza te": il progetto che promuove i pagamenti digitali per i parcheggi

In questa notizia si parla di: progetto - digitali - stare - promuove

Al via il progetto “Ragazze digitali” per avvicinare le studentesse all'informatica e alla tecnologia: aperte le iscrizioni - Al via il progetto "Ragazze Digitali", un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna per avvicinare le studentesse all'informatica e alla tecnologia.

Digital Services Act: cos’è e cosa prevede la legge europea sui servizi digitali Il Digital Services Act è il regolamento europeo sui servizi digitali: prevede obblighi proporzionati alla dimensione della piattaforma e una nuova cultura della prevenzione dei rischi Vai su Facebook

Non so-stare senza te: il progetto che promuove i pagamenti digitali per i parcheggi; Ploaghe, il digital detox per riconnettere socialmente i giovani e le famiglie.; Referendum Cittadinanza: firma ora per un’Italia più giusta.

"Non so-stare senza te": il progetto che promuove i pagamenti digitali per i parcheggi Come scrive padovaoggi.it: Il "parcometro del futuro" è pensato per catturare l’attenzione e invitare i cittadini a scoprire tutti i vantaggi dei pagamenti digitali ...