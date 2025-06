Non so come dirvelo E fa vedere il pancino | terzo figlio per il volto Rai ma il papà…

Con il suo sorriso contagioso e un pancino che parla di nuove meraviglie, questa amata protagonista della TV italiana ha sorpreso tutti annunciando la sua terza gravidanza. La sua autenticità e dolcezza hanno conquistato il cuore dei fan, lasciando intendere che il meglio deve ancora venire. Un momento speciale che rafforza il legame tra star e pubblico, dimostrando che la felicità si condivide sempre con sincerità e spontaneità .

A sorpresa e senza alcun preavviso, una delle protagoniste più amate della televisione italiana ha deciso di condividere con i suoi fan una notizia che ha lasciato tutti increduli. Con un video tenero e autentico, girato tra il verde di un parco, l’attrice ha annunciato di essere incinta per la terza volta. E lo ha fatto con lo stesso sorriso che per anni ha illuminato il piccolo schermo. L’attrice, celebre per il ruolo di Maria Martini nella longeva serie di Rai1 Un medico in famiglia, ha scelto Instagram per svelare questo nuovo capitolo della sua vita. Seduta su una panchina con una tazza tra le mani, Margot Sikabonyi ha iniziato il suo messaggio in modo quasi confidenziale, parlando del tempo che passa e di tutte le cose accadute nel frattempo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Non so come dirvelo. E fa vedere il pancino: terzo figlio per il volto Rai, ma il papà ... La vera notizia bomba (VIDEO).